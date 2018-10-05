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﻿「龍蝦．鵝肝盛宴」海鮮自助晚餐

2018-10-05 列印
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　　以不同主題下午茶聞名的帝都酒店2+2 café，最近推出全新自助晚餐，由即日（10月5日）至10月31日（三）期間，以海鮮、龍蝦及鵝肝等上乘食材為主題，迎來火炙芝士蟹子焗龍蝦、雲丹燒龍蝦、香煎鵝肝、宮廷佛跳牆等菜式。

　　自助晚餐重頭戲首選龍蝦，以美國波士頓龍蝦入饌，把半邊龍蝦肉煎香，再放上烤爐燒至金黃，最後淋上海膽汁或芝士蟹子忌廉汁，即席以火槍炙燒，肉質爽彈多汁。香煎鵝肝用上法式鵝肝，即叫即煎，焦脆金黃且粉嫩多汁，配搭洛神花汁，解膩清香。宮廷佛跳牆每位也有一客，用上鮑魚、海參、花膠、海螺等，加以雞湯慢煨六小時，清甜鮮味。

2+2 café

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1樓

查詢：2694 3886
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