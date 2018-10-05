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﻿2018巴黎車展 寶馬平治奧迪鬥搶風頭

2018-10-05 列印
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        兩年一度法國巴黎車展剛於昨天（10月4日）起開放給公眾入場，今年展覽焦點一如以往集中在德國三大品牌新車，寶馬3系、平治AMG A35及奧迪A1，被譽為是2019年房車、跑車及小車三個不同界別的搶手新貴。

文：彭志揚　圖：Newspress、平治

寶馬3系（G20型）

新一代3系車身體積稍為擴展，長度增加約74mm（至4,709mm）、軸距延長了41mm（至2,851mm），體重則減輕達55kg。首先登場330i汽油版配255ps馬力2.0 Turbo引擎和8速自動波箱，歐洲可選配後驅或xDrive四驅。頂級M340i配3.0直六Turbo機器，馬力382ps。2019年還會推出318i及Plug-in Hybrid等型號。車廂設計如10.25吋屏幕跟5系相似，數碼化錶板則跟新Z4相同。
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