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﻿平治AMG A35

2018-10-05 列印
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新A-Class的辛辣版A35，編號M260的2.0 Turbo引擎與A250相同，不過由AMG改良及強化，輸出306ps馬力及40.8kgm扭力，0至100km/h只4.7秒，估計售價在六十萬元水平。據知大辣A45版本明年登場。
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