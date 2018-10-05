平治B-Class
名博客爆料：商廈內遭蒙頭帶走 范冰冰被捕前 擲二百萬算命
內地女星范冰冰捲入「陰陽合同」避稅風波，一度人間蒸發四個月，前天首度在社交網站微博公開發表道歉信，承認逃稅，同日遭有關部門重罰繳交欠稅兼罰款八點八億元人民幣（約十億港元）。據內地知名體育博主「辣筆小球...
2018-10-05
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方濟各聲音哽咽表歡迎 中國兩主教出席世界主教會
教宗方濟各（Pope Francis）周三（十月三日）在梵蒂岡主持二○一八年世界主教會議開幕儀式，他提到本屆首度有兩位中國主教出席，對此表示熱烈歡迎，群眾報以熱烈掌聲。這也是兩岸代表首度在世界主教會議同台，備受關注。 據外媒ABC News報道，教宗在開幕儀式上聲音哽咽、顫抖歡迎中國主教。兩名出席會議的中國主教分別是中國主教團秘書長郭金才和主教團副主席楊曉亭。教宗方濟各致開幕詞時表示，今日首度有兩名來自中國的主教參與會議，梵方熱烈歡迎他們。教宗哽咽停頓後繼續說，因為這兩位中國主教的出席，全體主教與伯多祿繼承人（指教宗）的共融，更加明顯可見了。 中梵九月二十二日簽署協議後，中...
2018-10-05
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為腦瘤病童打氣 加醫生先替啤啤熊「動手術」
加拿大一名名叫丹尼爾‧麥克尼利（Daniel McNeely）的醫生真是愛心爆棚呀！他的病人傑克遜‧麥基（Jackson McKie）將要做腦部手術，但不幸地，一直陪伴他的玩具啤啤熊「小BB」（Little Baby）爛了，所以他也自動請纓，先替這個啤啤熊動手術。 該名男童傑克遜一出生便患上罕見的腦瘤，入住加拿大新斯科舍省哈利法克斯市一所醫院，自己也要準備開刀。在動手術之前，他發現一直陪伴着他的玩具啤啤熊「小 BB」（Little Baby）爛了，要求自己的主診醫生先替啤啤熊動手術。 麥克尼利說：「我怎可以說不？」麥克尼利煞有介事，替啤啤熊戴上氧氣罩，自己也戴上口罩，替啤啤...
2018-10-05
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田銀禧花園8座高層H室，面積506方呎，兩房間隔，獲用家以663.8萬購入，呎價13119元，屬市價。原業主於12年以318萬...
2018-10-05
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地產消費股領跌 銀行股逆市靠穩 美債息高企 杜指挫200點
美債孳息率升至七年未見新高，拖累美股周四早段受利率敏感型股票拖累全線下跌。杜瓊斯工業指數開市初段跌逾250點，至26574點；標普五百指數則跌23點，報2901點；納斯達克指數跌125點，報7899點...
2018-10-05
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安達臣力爭重返巴西隊 錘殺白禮頓
菲臘安達臣今夏以高價加盟韋斯咸，惟開季表現欠佳，直至上場英超以後腳建功開齋率隊擊敗曼聯，始打出身價波。此子揚言繼續以士哥領軍取勝，並希望獲巴西國家隊重召，在公在私今晚聯賽勢助鐵鎚幫作客擊敗近況不濟的白禮頓，客勝去馬。 （Now621台周六凌晨3:00直播） 今夏，菲臘安達臣以破韋斯咸紀錄的三千五百萬鎊（約三億六千萬港元）由拉素加盟，即獲領隊柏歷堅尼重用。不過，此子首四場聯賽皆正選上陣僅一次助攻，間接累新東家四連敗。 然而，惟柏歷堅尼沒有因此棄用菲臘安達臣，後者上輪聯賽終以一記妙絕的後腳入球開齋，為韋斯咸先開紀錄主場以3:1擊退紅魔。此子喜言：「作為前線球員，職責是多...
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排隊神器 背包變摺櫈
香港人最鍾意排隊，「殺時間」可玩手機，但排到雙腳痠痛怎辦？日本人研發出「櫈仔背包」，高承托力櫈仔和背包連成一體，讓你舒舒服服排隊！文：阿卓爸爸圖：何健勇 產品查詢：2154 4281 兩條索帶固定位置...
2018-10-05
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凌晨又打又踢六粒鐘 龔嘉欣擘髀隻揪黎耀祥
28歲龔嘉欣在新劇《殺手》中一改過去清純形象，剷青、染頭髮加成身紋身變身狂野「正義」女殺手，以半價收費專殺負心漢。日前深夜11時，「正義」嘉欣現身筲箕灣，因為要追殺「收數佬」黎耀祥正追數的債仔，兩人為...
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社論——「開棺驗屍」 求真相大白
昨天傳出政府態度轉變，同意鑿開沙中線紅磡站月台的石屎，以了解內裏的結構情況。由不願意到接受，反映政府尊重工程專業人士的判斷，也不強迫求沙中線的建造進度，因為自爆出月台螺絲帽接口造假醜聞之後，公眾對沙中線質量的信心下滑，現在急須挽救的，不單止是建築物的安全性，還有公眾的信心。 據傳媒報道，由政府委任的三人顧問團，已向政府提交關於沙中線工程問題的中期報告，這三位同是工程界的資深顧問，建議政府鑿開月台石屎，以檢查鋼筋是否與螺絲帽連接。據聞政府已同意，正與港鐵商討下月進行。 港鐵曾表示，承建商改動月台建造方法，是穩妥的，但承建商涉嫌隱瞞，安全的說法，是否可靠，大有疑問。港鐵亦指出，...
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馬場浮世繪——海都名門付逾百萬爭凱旋門
歐洲馬壇最高榮譽大賽之一，法國凱旋門大賽將於香港時間的周日晚上，在隆尚馬場舉行。香港馬主崔家亮家族，在當地時間的周三下午，終於決定付出約一百零八萬港元的候補報名費，替名下的「海都名門」報名參賽。 這匹三歲雌馬自今年四月開始服役以來，至今五戰四勝，當中兩場屬一級賽頭馬。「海都名門」曾一度是凱旋門大賽的外圍大熱門，但馬主及練馬師郗國思，都希望預見周日的場地正常，才決定報名參戰。暫時當地氣象部門預測，周六及周日雖有可能下雨，但或屬局部地區性質，雨勢不會太大，於是馬主便決定為「海都名門」報名出賽。過去十屆凱旋門大賽中，有六屆是由三歲雌馬勝出，如今「海都名門」加入戰圈，無疑令今屆賽事...
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