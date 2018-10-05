  • 2018年10月5日 星期五
  • 24º
  • 47%
熱門： 范冰冰劉德華施政報告居屋強積金

日報新聞 > 副刊

﻿平治B-Class

2018-10-05 列印
Previous Next

以同廠A-Class底盤及硬件發展而成，車廂裝潢同出一轍，不過空間更闊，同樣備有MBUX人工智能系統。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd