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﻿寶馬Z4

2018-10-05 列印
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第三代Z4改回電動軟篷格式，並有sDrive20i、 sDrive30i及M40i三款型號選擇，前兩者配2.0 Turbo引擎，後者則為3.0直六Turbo格式。
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