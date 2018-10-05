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﻿《龍虎門》遊戲祭

2018-10-05 列印
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　經典港漫《龍虎門》風靡畫壇多年，適逢手機Game《正牌龍虎門》推出，明天（10月6日）將於鑽石山荷里活廣場舉行紀念活動，除了展示遊戲美術設計圖及《龍虎門》經典原畫，三位漫畫大師張萬有、趙汝德及邱福龍（圖）更會聚首一堂，暢談當年創作之路，以及分享最喜愛的經典劇情，現場又會送出《正牌龍虎門》一套六款以懷舊作設計主題的珍藏卡，讓Fans們來個集體回憶。

　　此外，10月7日同場亦有「日本經典作品祭」，以格鬥遊戲《拳皇》系列為主題，展出多幅經典海報及珍藏，同時舉行全新手機遊戲《拳皇大蛇篇GO》「會場對戰塔」遊戲活動，挑戰者有機會獲得SNK四十週年紀念遊戲機「NEOGEO mini」一部。文：Joe
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