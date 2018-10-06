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﻿家居電子節 即日開催

2018-10-06 列印
De Rucci 乳膠枕 原價$1,980 優惠價$990
Good Idea Deluxe Convent 五格櫃 原價$2,699 優惠價$1,699
Good Idea Deluxe ADAM 單座位沙發 原價$4,999 優惠價$2,999
De Rucci 彈簧牀褥 原價$54,700 優惠價$16,410
德國寶 嵌入式電磁爐 原價$5,450 優惠價$4,680
德國寶 二合一蒸氣焗爐 原價$6,250 優惠價$5,380
蓆夢思 甜夢睡枕 （限量20個） 原價$710 優惠價$71
IKEA Slakting 五格儲物袋 原價$79.9 優惠價$39.9
IKEA Rimforsa 平板電腦座 原價$99 優惠價$59.9
IKEA Krokig 上牆式儲物架 原價$39.9 優惠價$12.9
茲曼尼梳化 寵物牀 半價發售
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        匯集多個家具及電子產品商舖的大型商場Mega Box，由即日開始推出家居用品優惠，當中包括較大型的沙發、櫃子，亦有小型實用家居擺設如花盆、儲物架等，想為居室增添生氣，就要留意喇！

        東九龍大型商場Mega Box匯集多家家居、家飾及電子電器旗艦店，包括IKEA、實惠家居、茲曼尼梳化旗艦店、德國寶等，10月份特別推出全場優惠，如焗爐、沙發、彈簧牀褥等都有折扣，大家可到各商戶搜羅。其中蓆夢思甜夢睡枕會以低至一折發售，即七十多元有交易，不過產品限量推出，有買趁手。

查詢︰www.megabox.com.hk

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