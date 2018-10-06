﻿追加串流直播 GoPro HERO 7拍片夠定

作為Action Cam，GoPro HERO系列所具備的的骰輕便與簡單操作優勢，令其用途早不局限於上天下海的極限運動，日常生活、外遊旅拍也派得上用場，而且新一代HERO 7系列不但首度加入HyperSmooth穩定功能，還支援社交平台直播，隨身帶着全天候都可以開Live做直播。查詢：Microworks/2950 0175文、圖：B1807



HyperSmooth防震加持



今代HERO 7系列同樣備有三款型號可供選擇，分別是HERO 7 Black、Sliver及White，外形設計與上代分別不大，說到規格及功能最強的，依然是以黑色機身示人的HERO 7 Black，機面繼續裝有資訊顯示屏，機背找到支援觸控操作的2吋LCD芒，感光元件亦與上代同為12MP，兼容4K/60p及1,080/240p影片攝錄，10米防水、8倍慢動作及語音操控等功能亦悉數保留，重大升級在於加入了HyperSmooth穩定功能，實際試拍發現，即使沒有加裝三軸穩定器，也能拍出非常穩定的畫面，無論手持邊行邊拍，抑或騎着單車在顛簸泥路上，效果均相當明顯，重播時畫面未見大幅搖晃，防震表現令人大感驚喜。



社交平台即時開Live



針對愈來愈多人愛在社交平台開Live做直播，HERO 7 Black也加入了即時串流功能，只要連上自家手機App《GoPro》，即可以將影像串流至facebook進行直播，又或經RTMP地址直播到YouTube、Twitch、Vimeo等平台。值得一提的是，今代同時支援直度模式錄影，取景亦可以有更多變化。



話說回來，除了旗艦的HERO 7 Black，新系列亦有相對入門的HERO 7 Silver及HERO 7 White，兩者同樣用上1,000萬像素CMOS，分別在於前者可以拍得4K/30p超清片及內置GPS定位功能，還可拍攝動態範圍更寬闊的WDR相片，而HERO 7 White僅支援1,080/60p全高清攝錄，但觸控操作、10米防水、2×慢動作、語音操控等功能仍然落齊。