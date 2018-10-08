﻿vivo V11水滴全熒幕

若然看膩了M字額或瀏海芒，是時候轉個「髮型」，vivo剛推出的中階新作V11，不但改用新鮮感十足的水滴全熒幕，6.41吋芒的屏佔比甚至要比旗艦NEX還高，加上同樣配備熒幕指紋，同時設有紅外線面部識別，解鎖方便快捷，以中階機來說，由外形到功能都有其獨特之處。文、圖：B1807



查詢：vivo/2301 0999



6.41吋芒 超高屏佔比



雖然V11沒有像旗艦NEX將前置鏡頭收起隱藏，全熒幕效果同樣震撼，由於廠商只把前置鏡頭放到熒幕頂方，聽筒則巧妙地藏於1.76mm的超窄邊框，令瀏海變成小水滴，而6.41吋Super AMOLED芒屏佔比實際達91.27%，比NEX的91.24%還高，故即使將前置鏡頭保留，仍可營造出無邊視野。廠商同時將熒幕指紋解鎖技術下放至V11，考慮到雙手總有沾濕的時候，還增加了紅外線面部識別，就算身處昏暗環境，都可憑一張臉來完全解鎖。始終定位中階，新作只用上S660AIE八核心，然而內置高達6GB RAM及128GB ROM，還可外加micro SD卡擴充，由於採用三卡插槽，做記憶卡可跟兩張SIM同時並存，擴充更為靈活。



25MP前置 AI自拍



影拍方面，V11雙鏡頭分別為雙像素的12MP主鏡頭及5MP輔助鏡頭，不但擁有F1.8大光圈，其雙核對焦速度更快至0.03秒，而品牌最為人樂道的HDR逆光拍攝技術亦得到提升，包括配合AI運算解決曝光不平均的問題，遇上光線不足的場景，更會連拍六張影像再合成，從而減低相片雜訊。至於女士至愛的自拍，新作採用了2,500萬像素的前置鏡頭，解像度飆升之餘，AI智能美顏亦同步改良，當中新增的3D美顏功能針對五官進行立體美化，相比平面美顏效果更自然。為推廣新作，vivo贊助了「海洋公園哈囉喂全日祭2018」的主題鬼屋，在《妖怪大捕手》景點中，可以利用V11一嘗AR射妖怪，而鬼屋外亦設有展示攤位，即場試玩V11的全熒幕及新功能。



v11



熒幕：6.41吋sAMOLED全熒幕



操作平台：Android 8.1及FunTouch OS 4.5



內置記憶：6GB RAM及128GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,400mAh



體積/重量：157.91×75.08×7.9mm/156g



售價：$3,498