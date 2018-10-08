﻿人氣店攻港 日本空氣感班戟

如果你是日本通加甜品控，沒有理由不認識「幸福Pancake」吧？雖然店家於日本才短短四年歷史，但已有二十四家分店遍佈全國，幾乎每間都大排長龍！日前海外首間分店於銅鑼灣開業，終可一解港人口痕之苦。



文：李泳烔 圖：褚樂琪



為了保持專業班戟店身份，香港店如日本總店般堅持不賣班戟以外的食物。蜂蜜以外，所有原材料都是由日本直送，雞蛋更是按季節更改，加上由日方直接開店管理，比起加盟店，質素更有保證。香港店沿用日方七成餐牌，除了粉絲最期待的幸福班戟，還有熱朱古力班戟配自家製穀麥、芝士慕絲雜莓醬班戟、奶茶班戟配自家製穀麥等，雖然暫時未有香港店限定款式，但店家帶來了期間限定的有機抹茶小倉牛油班戟配黑糖漿，不過只限即日起至10月11日（四）供應。



幸福班戟最大的賣點是空氣感，每款班戟都是即叫即做，更要反覆檢查烤爐溫度，確保度數不會太高或太低，而每一個爐只可以製作最多兩份班戟，非常嚴謹。經典的幸福班戟配以紐西蘭麥蘆卡蜂蜜和焦糖漿，口感鬆軟之餘，蛋味亦非常濃郁，其餘幾款口味，其實都是原味班戟加入不同果醬。店家還提供四款鹹班戟，包括全麥班戟配鬆軟奄列、全麥班戟配芝士蘑菇奄列、厚切煙肉炒蛋班戟及三文魚牛油果芝士慕絲班戟。由於班戟加入小麥關係，吃起來減低了空氣感，但多了點咬口，配鹹點便更適合不過。雖然香港店面積不小，但以店家名氣而言，排隊一、兩個小時在所難免。



幸せのパンケーキ A Happy Pancake



地址： 銅鑼灣新寧道1號利園三期2樓203至205號舖



查詢： 2338 4315