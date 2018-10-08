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﻿麵食概念店

2018-10-08 列印
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  麵食是亞洲人主食之一，不同口味的湯底跟麵質造就一碗碗好麵，麵食概念店港麵子亦應運而生。餐牌上雲集港人熟悉的亞洲各國麵食，選擇多達十八種，包括湯麵、撈麵或涼麵，例如招牌推介骨膠原牛美湯麵（$88），單是調較湯底已需要十二小時，入口膠質重，牛香馥郁；麻麻辣辣擔擔麵（$58）沿用本地著名川菜館的秘方，有別於坊間的港式擔擔麵，堅持使用芝麻醬而非花生醬，湯底濃而不稠，令人回味，湯麵更可以自由選配麵條，多達十種選擇。店家同時提供多款佐麵小碟，當中以由川菜大廚主理的川味小碟最為出色，令食麵變得更講究。

港麵子

地址：九龍灣德福廣場一期1樓F1號舖

電話：2777 3508
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