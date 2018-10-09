﻿上海新Mall力 大英博物館 互動體驗

近年上海群「Mall」湧現，原來當地正掀起一股商場熱。別以為商場設計千遍一律，實情各有獨特賣點，吸引本地人以至外來遊客朝聖。就像最新開幕的LCM置匯旭輝廣場（下稱LCM），便有大英博物館加持，商場舉辦期間限定多媒體互動體驗館，計劃去上海旅遊的話，又多一個「打卡」好選擇。



文、圖：Nancy（上海）



得知上海綜合型商場LCM置匯旭輝廣場開幕，兼且是與大英博物館合作的商場，記者日前親身前往探個究竟。由北洋涇路站步行約五至十分鐘便抵正門，地鐵站與商場之間以全新打造的彩虹橋連接，夜景一絕，勢成打卡熱點。



新Mall焦點之一，是與大英博物館合作設置期間限定《亙古奧秘》流動體驗館，館內可欣賞到四十多件由古埃及至古羅馬時期的鎮館之寶的官方復刻品，包括破解古埃及文的「羅塞塔石碑」、刻畫世上最古老史詩式作品的「大洪水記錄板」（The Flood Tablet）等，部份復刻品更「升級」注入VR（虛擬實境）多媒體互動技術，觀賞過程變得好玩，難怪首日開幕已人潮不絕！由於九成以上的復刻品是以一比一大小還原真品的素材、外觀和細節，感覺非常迫真。原來現場所有官方復刻品均可購買，定價由人民幣六百多元起，最昂貴的是象徵埃及女神巴絲特（Bastet）的貓雕像The Gayer-Anderson Cat，採青銅手工上色， 索價人民幣38,990元，獲大英博物館認可，物有所值。同場亦設Pop up Store，出售多款相關精品。



說回LCM，佔地約二十三萬平方米，乃香港置地與內地旭輝集團合作的項目，集創意生活、購物中心、文化體驗等元素，約二百多家店舖當中，兩成以上為浦東甚至內地首家分店，還設有一千五百平方米精品酒吧街「嗨街」及二千平方米的生態藝術公園。而在三千平方米的「兒童主題樂園」當中，更包括全球首個以Peppa Pig為主題的室內主題樂園，勢成上海旅遊新蒲點。



大英博物館《亙古奧秘》流動體驗館



日期：即日（10月9日）至10月28日（日）



入場費：免費



地點：上海市浦東新區張楊路2389弄2號LCM置匯旭輝廣場



交通：乘地鐵於六號線北洋涇路站下車步行約五至十分鐘



查詢：（+86）21 688 16777