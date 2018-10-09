﻿雅致中饌 回味無窮

踏入10月，天氣清爽，令人胃口大開。中菜自然是一眾好友聚餐的首選，雖然坊間中菜館數之不盡，然而能保持食物質素和服務水準，且環境清幽又值得一再回味，實在有限。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



懷舊點心 滋味滿瀉



銅鑼灣怡東軒從前較大衆化，年前裝修後環境更見優雅恬靜。Fifi每逢到這裏午膳品嚐點心，必定點叫沿用古法炮製，且工序繁複的懷舊灌湯餃，自家製的餃皮包裹蝦、帶子、竹笙、冬菇及瑤柱，加入大菜高湯凍糕一併蒸煮，吃時刺破濕潤而軟硬適中的餃皮，熱騰騰的足料高湯隨之滲出，入口盡是和高湯相融的鮮美餡料。接下來的鮑汁薑葱花膠撈麵，同樣是Fifi的心頭好，煙韌爽滑的全蛋粗麵掛滿醬汁，盡吸以老雞、豬肉和金華火腿提味的鮑魚燜汁精華，爽彈的麵條配以花膠幼條，以矜貴食材凸顯蛋麵的樸實風味。至於潮果三弄賣相別致，潮州娥姐粉果內有沙葛、菜脯及蝦米，散發惹味的XO醬香氣；菠菜素粉果混了紫菜，更添香氣；甘筍蟹肉粉果的橘色薯粉外皮，混入了甘筍汁，口感煙韌。



至於君悅酒店中菜廳港灣壹號，無論食物和服務水準皆穩定，Fifi最愛在這兒享用Early Dinner，邊欣賞窗外維港夕陽晚霞，邊細嚼精緻菜餚。是夜與訪港閨密晚膳，蜜糖汁义燒用上味道鮮甜、脂肪平衡而質感軟滑的本地脢頭豬肉，先以燒汁醃製，再按傳統掛爐燒烤，入口鬆化而肉汁豐盛。接下來的天麻紅棗燉魚頭，是女生必嚐的矜貴養生燉湯，淡甘微辛的天麻以紅棗平衡味道，配合魚頭、雞腳、豬𦟌和自家熬煮的鮮甜高湯燉煮，成品滋味可想而知。



葡汁八寶焗響螺香氣十足，本地響螺釀入鮮雞粒、魷魚粒、洋葱和白菌，並特意加入法國鵝肝粒提升香氣，配合綿蜜濃稠的椰奶、咖喱粉及牛油醬焗烤，微微煙韌的響螺肉配合富嚼勁的魷魚和爽滑的鵝肝粒，口感豐盛，法國鵝肝的脂香和淡淡的咖喱香氣迷人。最後是飄香鮮蝦荷葉飯，撲鼻的荷葉清香滲透用上鹹蛋、瑤柱、鮮蝦、蟹肉和香菇等炮製的足料炒飯，樸實無華，然而滋味滿瀉。



怡東軒



地址：銅鑼灣告士打道281號怡東酒店2樓



查詢：2837 6790



港灣壹號



地址：灣仔港灣道1號君悅酒店7至8樓



查詢：2584 7722