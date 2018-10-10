﻿黑盒劇場節 前衞吸客

明天（10月11日）起由香港話劇團與西九文化區聯合主辦的《香港國際黑盒劇場節》，難得請來四齣來自不同地方的海外實驗劇場參與，憑大膽的劇情、創新的選材，定能令劇迷大呼過癮！文：Nancy



今屆劇場節的一大特色莫過於注入「素人」元素，演繹特別真摯。頭炮有北京新青年劇團帶來的《美好的一天》，觀眾可自行選擇聆聽十九位素人分享其「美好的一天」真實經驗；澳洲post和香港話劇團合作的《伊狄帕斯．豬亦拍屍》亦招募二十五位素人與兩位專業演員同場演出，玩串多齣經典劇中關於死亡的台詞和情節，新鮮感爆燈。



另一亮點，相信是劇場創作時注入貼地的社會議題，引起公眾的共鳴感，意大利Motus藝術單位帶來八十分鐘的獨腳戲《中性》，反思性別和身分問題。由社會學家Milo Rau擔任導演的《五段小品》，大膽地採用七位十三歲以下的兒童演員，重塑比利時上世紀九十年代連環殺童案，探討兒童與道德倫理之間等問題。欲知更多詳情，請留意明天（10月11日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁的相關報道！



《香港國際黑盒劇場節》



日期：明日（10月11日）至



11月3日（六）指定日子



查詢：3103 5900



Motus：《中性》（意大利）



日期：10月17日（三）至21日（日）



門票：$300/張



post及香港話劇團：



《伊狄帕斯．豬亦拍屍》（澳洲/香港）



日期：10月26日（五）至29日（一）



門票：$300/張



Milo Rau、國際政治謀殺學院及CAMPO：《五段小品》（瑞士/德國/比利時）



日期：10月31日（三）至11月3日（六）



門票：$200起/張