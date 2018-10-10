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﻿摩登經典 秋冬履念

2018-10-10 列印
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  復古可以當時興，這句說話特別適用於時裝界，像鞋履品牌Millie's今季推出多款復古味濃的女裝鞋，並以經典的撞色效果最為搶眼，無論是粗跟、幼跟或平底設計均一一俱備。特別推介具有英倫優雅氣質的格紋款式，同樣細添復古高雅品味，是配襯上班服或是簡約便服之選。至於Lace Up漆皮Ballerina，則猶如舞鞋般獨特，同是能令女生心動的新季款式。

文︰Angel

查詢︰3929 0309
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