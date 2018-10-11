﻿飛越祖谷森林

日本四國地區，向以自然美景見稱，但在悠閒賞景之餘，近年來到當地也可體驗刺激玩意，好像名為Forest Adventure祖谷的森林歷險設施便在去年登陸德島縣（Tokushima）西部的三好市（Miyoshi），為大家帶來一個動感假期。



文、圖：林逸 鳴謝：Mukoangie事務所



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



掠過五十米高山谷



日本四國地區予人的印象，都是比較樸素寧靜，誰料這趟我隨着身兼關西觀光大使一職的搞笑二人組合Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子）來到當地，卻能見識到四國動感無限的一面。



這趟木哥及杏子領我到訪的三好市，位於德島縣西部，境內以大步危、祖谷溪及藤蔓橋等遊點馳名，自然風光滿載，已在日本全國各地開設二十多個森林歷險設施的森林遊樂品牌Forest Adventure，便是看中當地的優越自然環境，在去年7月底首次落戶四國，來到被《米芝蓮綠色指南》評為二星旅遊勝地的三好市祖谷溪地區，開設名為Forest Adventure祖谷的森林遊樂設施。



Forest Adventure祖谷位於三好市的祖谷ふれあい公園（祖谷交流公園）裏面，大家從設計極具特色的木構旅客中心聽過講解及穿戴好安全裝備後，便可走過宏偉的峽谷拱橋來到位於壯麗山谷旁邊的樹林區內玩樂。只見樂園內利用高聳樹木架設了五個區域、合共三十一項的攀爬及飛索遊樂設施，挑戰大家的體能及膽量，我們到訪當天雖然不時下着雨，可是木哥及杏子也決定穿起雨衣前來體驗，更玩得十分興奮。



值得一提是園地內還有一組飛越山谷的日本最大型飛索遊樂設施祖谷長飛索，玩者可沿着三百六十米長的飛索，凌空飛越五十米高的山谷地帶，木哥及杏子來回暢玩後都大呼刺激過癮呢！在此玩樂，成人費用4,000日圓（約280港元），小童則為3,600日圓（約252港元），至於暢玩祖谷長飛索，來回一趟2,200日圓（約154港元）。



Forest Adventure祖谷



地址：德島縣三好市西祖谷山村尾井ノ內379祖谷ふれあい公園內



網頁：fa-iya.foret-aventure.jp