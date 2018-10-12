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﻿【測試評語】 下載食譜App

2018-10-12 列印
■刀片經特別設計。
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        實測時發現，拆出蒸盤可同時高溫消毒三個奶樽，不過阿卓爸爸認為，如果用作消毒奶樽，最好不用作煮食，減少互相污染。此外，用家可在手機或平板電腦下載嬰兒食譜App《Cooking for Baby》，內有四百多個媽咪及嬰兒專用食譜。
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