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﻿【其他選擇】 四合一設計

2018-10-12 列印
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        Philips的四合一煮食器，專為製作嬰兒食品而設計，嶄新技術讓蒸氣由下往上循環流動，再在原瓶內完成攪拌至稀糊狀，整個過程避免共用成年人食具。攪拌瓶與刀片適用於洗碗機，儲水箱同樣是開放式注水，方便清洗。

售價：$1,500 查詢：2619 9663
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