﻿享譽日本 綿密厚燒班戟

日式甜品深受港人歡迎，最近讓大家神魂顛倒的，必數日式班戟。平日吃慣了輕如浮雲、口感像梳乎厘的日式班戟，但來自大阪梅田的著名日式甜品店「雪之下」所做的厚燒版本，質感綿密，同樣迷倒不少甜品癡。文：郭悠悠 圖：褚樂琪



地道原材料炮製



日式甜品店「雪之下」最近進駐旺中帶靜的銅鑼灣希雲街，開設海外分店。新店的淺木色門面簡約不鋪張，但早有不少食客慕名排隊嘗新。在大阪、東京、京都等共有七家分店的雪之下，開業以來便專賣厚燒班戟及日式刨冰，於2014年時獲得日本最大食評網站《Tabelog》的東京、大阪及京都頁同時評選為「最佳甜品店」。



雪之下大受歡迎的原因，除了幕後團隊下了不少工夫研發出品，更重要是所選用的材料，全都在日本全國各地農莊嚴格採購，絕不含農藥及化學物，因此能做出與眾不同的味道。店方對這理念特別自豪，在近距離開放式廚房中，便展示各種日本原材料，包括宮崎縣霧島山麓牛乳、廣島受精雞蛋，甚至製作刨冰的用水──沖繩久米島及安曇野的天然支裝軟水。雖然材料與日本店不盡相同，但亦貫徹總店巨細無遺的心思。



工整靚裝不易塌



美味免不了耐心等待，尤其是厚燒班戟。香港店現時有五種口味，包括原味、京都宇治抹茶、特濃朱古力、冰島藍莓等，全部都是即叫即做。專人在早上預先製作蛋漿，收到柯打以半煎焗方式造成厚約4cm的班戟。與梳乎厘班戟所用的蛋白切拌法相比，眼前的厚燒班戟用全蛋法製作，因此賣相較工整，沒有易塌的缺憾，可延長品嘗美味的時光。記者認為原味班戟配蜂蜜及有鹽牛油品嘗，一口清一口鮮，極像濕潤版的日式蜂蜜蛋糕，然而吃了一半便感到一點飽滯，但這不正是個溫柔的提示──美味的感覺在於分享嗎？



另一主角日式刨冰，整體質素令人喜出望外。首推日式咖啡刨冰，用上由「日本精品咖啡之父」堀口俊英的深焙手沖咖啡製作，配搭內藏的霧島山麓牛奶雪糕，就像呷啜一杯質感圓潤的炭燒咖啡，甘香美味，最適合配搭原味班戟！



雪之下



地址：銅鑼灣希雲街1至5號地舖



查詢：3460 3989