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﻿《FIFA 19》決戰巴黎

2018-10-12 列印
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  隨着各項足球盃賽展開，《FIFA 19》也來湊熱鬧，與PlayStation合辦《CONTINENTAL CUP 2018》，讓全球FIFA玩家報名參加，一同角逐這項在Paris Games Week舉行的大型電競賽事入場券。首階段的亞洲地區資格賽即日至10月13日上演，玩家可通過PS4主機內的「Event/活動」功能查閱詳情，而包括香港代表在內的最後三十二強，10月26日至28日期間將齊集法國巴黎爭奪冠軍寶座，贏取現金獎與歐聯決賽門票。就算未能入圍，機迷屆時都可以經Twitch、Twitter、YouTube及facebook平台觀看直播。文：Joe

網址：www.playstation.com/continentalcup
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