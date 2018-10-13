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﻿秋冬新袋優惠搶先登場

2018-10-13 列印
Long Champ 灰色手挽袋原價$1,730 優惠價$865
Salvatore Ferragamo 粉紅色手挽袋 原價$8,700 優惠價$4,350
Furla 紅色膠手袋 原價$2,400 優惠價$1,200
Furla 藍色膠手袋 原價$2,400 優惠價$1,200
Coach 米色斜揹手袋 原價$4,950 優惠價$2,475
Karl Lagerfeld 白色貓耳朵手袋 原價$3,900 優惠價$1,950
Fendi 斜揹手袋 原價$17,200 優惠價$8,600
Michael Michael Kors 白色斜揹袋 原價$3,900 優惠價$1,950
Kate Spade 黑拼白色手挽袋 原價$4,850 優惠價$2,425
Tory Burch藍拼黑手袋 原價$4,800 優惠價$2,400
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        換季時刻來臨，手袋當然也要送舊迎新，Twist由今日起推出秋冬優惠，而且折扣極吸引。Zoey特別精選今期半價新貨，讓姊妹們精心挑選。文︰Angel　圖︰黃頌偉

        　　潮牌Select Shop Twist由今日開始，推出秋季袋款精選五折割引，特別推介Furla、Coach、Tory Burch等注目名牌。當中必搶有Long Champ的長青手提袋，頭號熱賣必數銀灰色系列，時尚感十足，折後只需八百多元，非常抵買。至於潮物Furla紅色膠手袋更是時尚人的囊中物。

Twist

地址︰尖沙咀美麗華廣場二期170至173號舖、尖沙咀新太陽廣場地庫B02-03舖、銅鑼灣東角道26號怡安大廈地下13-16號1樓13-15號舖

查詢︰2577 9323

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