﻿手機攝影 大師教路

一相勝千言，近年手機影相表現進步神速，連著名攝影師夏永康（Wing Shya）亦讚歎不已，腦海更閃過用手機拍攝紀錄片的念頭。且看新一屆《國家地理會德豐香港攝影大賽》亦繼續增設手機組別，愛拿着手機四處拍的你，不妨試試用鏡頭說個「香港故事」。文、部份圖片：B1807



Wing Shya大讚Smart HDR



對Wing Shya來說，現今手機的影拍優勢不僅是使用的便利，成像與拍攝功能同樣令人着迷，如上代iPhone新增的人像模式即叫他上癮，遇上好友總會用上「黑白舞台燈光效果」拍照留念，而新iPhone的Smart HDR功能更感驚訝，早前拿着iPhone XS在美國實拍，還特地挑戰高難度的大背光，「藉連拍九張影像再合成，光、暗位處理得非常好，面對太陽都可準確呈現景物細節，陽光以外並非漆黑一片。」Wing Shya指即使高階單反，亦沒有這樣的軟件技術，對於Smart HDR的評價，他二話不說以「神奇」回答。除了喜歡手機Snapshot，他打算年底進行另一嘗試，就是以手機拍攝紀錄片，探索更多可能性。



不獨Wing Shya，另一位攝影師千紅（李維燊）亦對iPhone XS Max的影拍升級讚口不絕，並鼓勵大家善用手機攝影的「快捷」與「自由」。憑iPhone 6s拍攝作品《穿越時空的女鞋》聲名大噪的他，認為隨着手機攝影普及，加上影相質素不斷提高，如今人人都可向攝影邁出一大步，不再受傳統器材或資源所限。



用鏡頭說故事參賽



除了受攝影師器重，不少攝影比賽也相應增設手機組別，當中《2018國家地理會德豐香港攝影大賽》更是第二年為手機攝影愛好者提供平台，由即日（10月13日）至12月3日（一）接受作品提交，與其他組別一樣設冠、亞、季軍，主題皆是以鏡頭說「香港故事」。除了獎金，得獎作品亦會刊登於《國家地理》雜誌中文版。



手機拍攝看似隨意，但要拍出動人作品，總有些技巧，去年手機組冠軍何維翰（Caleb）表示，當初為了不想在風雨天弄壞相機，故只帶手機拍攝十號風球下的巨浪，想不到因利成便，為凸顯巨浪之猛，構圖上刻意把父親置於浪花之下，令作品變成了自己的故事。至於季軍張俊謙（Jeremy），藉着強烈光影對比拍出屋村獨有的「井底之光」，他與另外兩位得獎者均建議參賽者多拍多試，有時候最好的往往就在一瞬間。千紅的心得是花多點心思在構圖，其他拍攝選項大可交由手機代勞，想得太多光圈、景深等設定，反而與「攝影」愈走愈遠。Wing Shya則寄語拍友應有自己風格，別太過模仿別人或受人影響，盡量從自己的角度發掘題材。