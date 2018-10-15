﻿Panasonic輕便DC孖寶

Panasonic兩部全片幅無反新作要待明年初才登場，而為照顧一班追求器材輕的拍友，廠商一口氣帶來了兩款輕便變焦DC──LUMIX LX100 II及LUMIX TS7，前者延續大尺寸Sensor感光的攝力，後者則以強悍五防機身主攻戶外影拍，一靜一動風格各有特色，拍友又會怎樣選擇呢？文、圖：B1807



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功能升級 LX100 II



採用大尺寸感光元件的輕便DC向來不乏捧場客，配備4/3吋MOS Sensor的LUMIX LX100是其一，相隔四年，廠商終於帶來接班人LX100 II，外形變化不大，機身保留着機械式的旋鈕及轉盤，由光圈到快門，以至曝光補償，統統可以手動調校。新作同時為3吋LCD芒追加觸控感應，除了更快更直接的觸控對焦及選項設定，當以LVF取景時，還可充當觸控板進行對焦，加上多達10個Fn功能供自訂，操控更得心應手。由於LX100 II採用了像素更高的2,177萬像素4/3吋MOS感光元件（不設低通濾鏡），以4：3畫面比例來拍攝時，有效像素可達1,700萬像素，解像度比上代確實提升不少。多得改良了的DFD（Depth from Defocus）技術，對焦的速度及準確度雙雙提升，還可以每秒11張的高速進行連拍。功能方面，新作新增L.Monochrome、L.Monochrome D及Gain三種效果，而主打的4K Photo模式則加入了自動標記、序列組合、4K大量儲存等功能。



強悍五防 TS7



針對戶外拍攝而設的LUMIX TS7，除了傳統的防水防塵防撞，還可抵禦零下十度嚴寒及100kg壓力，加上防水能力飆升至31米，強悍程度不言而喻。機身堅固耐用，畫質亦有所提升，TS7換上全新2,040萬像素1/2.3吋MOS感光元件，另為在戶外有更好的顯示效果，新作首度裝有0.2吋117萬像素的LVF實時電子觀景器，哪怕烈日當空，還是大背光，依然可以從LVF清晰取景。TS7沿用4.6倍光學變焦鏡頭，焦距為28mm至128mm，說是全天候相機，影拍功能同樣豐富，除了一系列4K Photo及4K影片攝錄，還預載了多達22個濾鏡的創意控制模式，大玩不同色調及藝術濾鏡效果，又可利用Creative Panorama功能，拍出水平或垂直全景相。值得一提的是，時值深秋，相信不少拍友會帶着相機行山遠足，此機內置的指南針及高度計功能正好派上用場。