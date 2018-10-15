﻿台食新店 獨門KiKi茶

台灣拌麵品牌KiKi這名字不陌生，但KiKi茶你又聽過沒有？金鐘新店「茶.米」以粥粉麵飯為主題，當中最特別就是獨家供應KiKi特製茶飲，更創作出川味、夏枯草珍珠及芋頭珍珠等款式，令人耳目一新！



文：李泳烔 圖：蔡建新



「KiKi為我們製作了金鑽鳳梨青茶、麝香葡萄烏龍和貴妃荔枝紅茶，就算在台灣都沒有賣。」餐廳行政總廚周智偉（偉師傅）介紹，並打開盛載金鑽鳳梨青茶茶葉的盒子，空氣中即時散發淡淡菠蘿香味。「這款茶加入了歐盟認證的鮮果香料烘焙，因此散發水果香氣。」餐廳引入了全港第一部美國BKON真空萃取泡茶機，能根據不同水溫，經兩次抽真空，萃取不同濃度和味道的茶，將茶葉的精華發揮得淋漓盡致。



我先品嚐餐廳的招牌櫻花蝦蟹肉撈腸粉，「腸粉以東北米和珍珠米混合的米漿製成，保證有米香又富米味。」偉師傅說。晶瑩剔透的腸粉加上鹹香櫻花蝦，就算當作佐飯的餸菜也不失色。另一道最愛是松露海膽雞粒釜飯，價錢不貴，原以為將貨就價，誰知打開木蓋，香氣四溢。「我以前是做日菜和西餐，這道菜是從中參考演變而成。」將半融化的加拿大海膽與貨真價實的松露片拌勻，加上碗邊的飯焦，好吃得說不出話來。



餐牌包羅不少創意菜式，KiKi麵便有好幾種配菜，不僅提供粵式的粉麵，更有星、馬、泰，甚至日式食法。「餐牌改了很多次，才有現在的配搭，將來亦會不時更新。」偉師傅笑道。午市套餐頗抵食，一百多元包含前菜、小食、甜品和飲品，可說是金鐘上班族又一開餐好地方。



茶.米



地址：金鐘太古廣場1樓112號舖



查詢：2117 5903