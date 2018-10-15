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﻿「韓牛來襲」韓式自助晚餐

2018-10-15 列印
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  從前吃牛，多數會提USAD跟和牛，現在最紅的卻是韓牛！九龍酒店倚窗閣便推出「韓牛來襲」韓式自助晚餐，廚師採用被譽為國寶級的1++級韓牛。產自慶尚南道河東郡的韓牛以加入了松樹葉酵素的飼料餵飼，油花分佈得宜，油脂甘香且鮮嫩多汁，各道以極品韓牛入饌的菜式令人食指大動。現時經eShop網上商店訂購自助晚餐，只$460.8起（包括加一服務費），即享過百款美食及任食生蠔、無限暢飲指定飲品（本地啤酒、樽裝汽水、冰凍果汁）及獲贈精緻下午茶套餐一份（包括鬆餅及甜點共三款及咖啡／紅茶一杯。）

倚窗閣

地址： 尖沙咀彌敦道19-21號

九龍酒店2樓

查詢： 2734 3803

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