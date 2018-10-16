﻿池袋太陽城 VR嶄新體驗

曾為全日本最高摩天大樓的東京池袋太陽城（Sunshine City），今年踏入四十周年開業慶祝，城內設施陸續添上新意，包括將靜態的觀景台化身作刺激好玩的VR體驗區，令人感覺新鮮！文：Rachel



圖：Rachel、三菱地所、Sunshine City



鳴謝：三菱地所



奇幻逼真 挑戰膽量



以往東京還沒現在多姿多采時，池袋的太陽城往往成為遊客的熱門遊覽地，因這裏於1978年已建成了當時全日本最高的摩天大樓陽光60大廈，城內除設置了購物商場，最矚目還是建於頂層六十樓的觀景台，高度達海拔二百三十九點七米，足以俯瞰整個東京都景色，置身其中，有種行雲於天際的感覺！時移世易，陽光60大廈已失去了最高大樓之殊榮，沒有了高度優勢，唯有在設施上變通，這裏自2016年起，陸續添置了各式各樣的VR體驗設施，並命名Sky Circus，將靜態觀景台變得刺激好玩起來。



於陽光60大廈地下一樓購過門票，便可乘搭專用電梯直達六十樓的Sky Circus，電梯外有繽紛的飛翔帳篷迎接我們，奇幻旅程正式開始。沿路會先走進空中彈牀區及繽紛鏡子隧道，利用電子科技投射，日本四季風光及名勝於腳下及四周相繼呈現，壯觀奇幻。接着便是連串拍照「打卡」位，像人氣的馬賽克天空，只須站上落地玻璃窗前，因反射關係窗邊會同時出現三個自己，非常好玩，還有利用圓形圖案將人放大及縮小的拍照區，都是挑戰視覺的玩意！



以上俱只是熱身，「戲肉」是緊隨而至的付費VR體驗區（每款遊戲收費約28港元至42港元不等），參觀時設有三項體驗，最近已增至六項。各種體驗俱須戴上電子VR眼鏡進行，最刺激要數東京高速飛行（大圖），整個人坐進炮管形的機器中，隨着一聲爆破，身體即如被射上天空，暢遊於東京未來虛擬城市中，身體還會隨風搖動，感覺逼真。至於搖擺過山車則是鞦韆式的凌霄飛車，高速翻越於池袋街頭；空中大逃亡便是站在高廈頂層，利用激光槍射擊來襲敵機的虛擬戰爭，絕對挑戰畏高者膽量！至於新增的三項VR體驗包括恐龍戲畫、逆向笨豬跳及懸疑暗室等，驚嚇元素滿分，有興趣者別錯過了。



Sky Circus



地址：東京都豐島區東池袋3-1陽光60大廈六十樓



電話：81 3 3989 3457



時間：10:00-22:00



收費：入場費成人1,200日圓（約85港元），學生900日圓（約64港元），部份體驗須另外付費。



網頁：www.skycircus.jp