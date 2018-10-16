﻿別具風味 手工中饌

上星期分享了港島區精緻中菜心頭好，至於對岸九龍亦不乏環境雅致及菜式滋味的粵菜廳，菜式風味各異，水準穩定且值得回味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



摘星中菜 滋味點心



唐閣開業至今口碑不錯，是日相約饞嘴友好到這兒品嚐久違的米芝蓮三星中饌。頭盤唐閣一品盆，一次吃齊海蜇南非鮮鮑魚、蜜汁鱈魚及蜜味叉燒三款前菜，其中蜜汁鱈魚風味獨特，炸物外層酥脆而絲毫不膩，矜貴的挪威鱈魚肉質緊緻而味道清甜迷人，相比坊間油份較多的太平洋銀鱈魚，風味自然不能同日而語。接下來的砵酒釀焗斑球，口感結實而味道微甜，香濃而富深度，深海斑塊釀入蝦膠薄層而肉汁豐盛，金黃外層帶有砵酒蜜香，而砵酒的糖份亦為蝦膠魚塊添上細緻質感。最後的唐閣寶盒飯賣相吸睛，金色蟹盤內香氣四溢的米飯炒得乾身，配合鮮甜的蟹肉絲、蝦粒、帶子粒、菌粒和洋葱粒餡料，鋪上口感輕盈細滑的忌廉白汁，為海鮮焗飯增添圓潤口感。



尖東帝苑軒的點心小菜樸實滋味，當中豬腳薑更是Fifi必選的小食，這裏的薑醋味道醇厚柔和，甜酸平衡，秘訣在於甜醋汁混合了黑糯米醋和汕頭米醋，前者微酸不嗆而帶清香，後者的酸味能平衡豬腳的油膩；老薑肉厚鬆軟，新鮮豬腳兼備脂香及醋香，口感柔韌而皮下脂肪充滿骨膠原。至於熱騰騰的生拆魚雲羹，更是清淡鮮香，且口感軟滑，鮮美無比，全因來自順德的何師傅沿用自家熬煮鯽魚高湯，配以滑豆腐及淡水魚雲入饌，以魚高湯的鮮美襯托魚雲的細滑清鮮，並以適量叉燒增添鹹香，風味地道樸實。最後的白雪龍王炒麵，即淡水龍蝦豉油王炒麵，以肉質緊緻而富嚼勁的淡水龍蝦，配以鑊氣十足且爽彈的豉油王炒麵，加上蛋白芡汁及蟹子增添輕盈及脆卜卜的口感。



紅磡臨海的中餐廳紅糖亦是午餐的好去處，除了菜餚細膩，日間維港的開揚景觀令人心曠神怡。這裏的桂花糖脆鱔球入口香脆，帶有桂花蜜甜香，肉質散發南乳香氣，味道濃郁又不失清雅香氣。甜點乾清棗王糕的紅棗椰汁層次分明，口感軟黏而濃郁，值得一試。



唐閣



地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓



查詢：2132 7898



帝苑軒



地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層



查詢：2724 2666



紅糖



地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓



查詢：2252 5279