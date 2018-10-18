﻿聖約翰斯 鱈魚之鄉

加拿大海產豐盛，特別是東岸靠近大西洋的大西洋四省（Atlantic Provinces），更稱得上是嘗鮮勝地，由龍蝦、生蠔，以至雪蟹，樣樣新鮮誘人，然而我們這次來到四省中的紐芬蘭和拉布拉多（Newfoundland and Labrador），卻將目標鎖定在肥美鱈魚之上，從出海垂釣到即席品嘗，絕對是一場「捕鱈成Joy」的難忘體驗！



文、圖：韋利 鳴謝：加拿大航空、加拿大旅遊局、Newfoundland and Labrador Tourism



出海垂釣 即席嘗鮮



原來由5月至10月的捕漁季，加拿大紐芬蘭地區的首府聖約翰斯（St.John's），都可看到漁民出海捕鱈的熱鬧場面，我這次在捕漁期來到，當不錯過精采「鱈景」，首天抵步即往Petty Harbour閒遊，在此看見漁船載着滿滿漁獲歸港，畫面已覺誘人，然而翌天轉移陣地來到Quidi Vidi漁村，才是最難忘的野生捕獲的體驗。



那天參加了QV Charters的垂釣之旅，只見船長Kevin和份量十足的「捕手」Noel外表輕鬆，對收穫似覺信心十足，果然遊艇出海只數海里，已是鱈魚出沒之地，此時Noel率先拋出魚絲，還以為要待上一輪，怎料轉瞬之間，肥美鱈魚已經上釣！眾人見狀立時興奮，紛紛輪流出手，同樣地，魚竿下水不久便即晃動，惟上釣容易揚竿難，一條普通體重的原來已有七、八磅，有時「一竿三響」，着實不易撈起，我們在海浪中紮馬絞動絲線，才勉強把鱈魚拖至船上，眼見收穫不俗，大家便同意回航。沿途看過斷崖和漁村七色小屋，回到岸上就是嚐味之時，此時Noel又由捕手變身廚師，看他劏魚、下油鑊等技巧純熟，不消一會，新鮮熱辣的炸魚薯條已經上枱，咬上一口，確是鮮美得不得了，此時再配上以冰山泉水釀造的地道啤酒，正是人生吃過最滋味的一頓Fish and Chips！