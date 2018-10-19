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﻿【測試評語】　　　　 鍋耳溫度頗高

2018-10-19 列印
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        為測試POTE樸岩養生鍋系列易潔程度，阿卓爸爸刻意把蛋黃和蛋白煎燶，發現清理效果佳，用水一沖，再用海綿一抹便乾淨。不過要留意，如使用雙耳鍋，由於是一體式，鍋耳溫度頗高，每次拿起也要使用專用防熱膠，用家要花一點時間習慣。
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