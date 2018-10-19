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﻿【其他選擇】　　　　　經濟五件裝

2018-10-19 列印
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        IKEA這套ANNONS不鏽鋼煮食用具，一套有五件，可從鍋蓋觀察內裏食物，適用於所有爐具，包括電磁爐。不鏽鋼製，耐用且容易清潔，中間層為鋁，可使食物均勻受熱，不易燒焦及黏鍋，最重要是價錢相宜，一套賣$99.9！

查詢：www.ikea.com
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