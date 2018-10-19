﻿廚神炭火牛扒

由人稱「地獄廚神」的Gordon Ramsay創立的maze Grill，在英國已擁三家店舖，香港店屬品牌的首家海外分店，雖不是由他親自主理，但所挑選的主廚Gareth Packham由2010年開始加入其團隊，深知Gordon要求，對食材和所烹調的菜式同樣執着。



文：陳芍瑩 圖：黃頌偉



新店餐單跟英國店相若，除拿手好菜威靈頓牛柳外，以炭火烤製的牛扒亦贏得不少掌聲。「我不會說英國牛扒是最好的肉類，但我相信它是比較出色。對於貨源，我不僅知道每隻牛的飼主、產地、品種，甚至會請飼主把牛隻的相發給我，從而挑選最佳貨源。」Gareth說。選好來貨，再自行熟成最少二十八天，之後放入西班牙巴塞隆拿頂級烤爐Josper內烤，烤爐用木炭高溫烹煮，鎖住肉汁之餘又帶木香，別處難找。



傳統豬肉農夫批也是Gareth大推之物，英國孩童常吃這批，是不少人的回憶，須預早一天預備，最佳食用期就是製造當天。用豬肩肉、豬腩肉等混合製成，加上豬肉啫喱在豬肉混合物上以防氧化，口感厚實鹹香，批皮鬆化，伴以酸溜溜的醃漬紅菜頭雞蛋解膩，相當出色。鴨肉西瓜沙律外表平凡，做法卻耗時費神。先要把鴨肉鹽漬十二小時再慢煮十二小時，烹調一天後再炸，肉嫩入味，皮脆酥香，配搭西瓜和沙律菜，以及淋上糖蜜醬汁，出奇地對味。英國店必點的大蝦配西班牙辣香腸多士，用蝦膠及蝦肉製成，配上炸得香口的自家製酸種麵包，脆身不膩。



maze Grill



地址：尖沙咀廣東道3至27號



海港城海運大廈OTE401號舖



查詢：2765 0890