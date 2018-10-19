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﻿金域假日酒店大閘蟹宴

2018-10-19 列印
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　　踏入初秋，又是食大閘蟹季節。金域假日酒店龍苑中菜廳由即日（10月19日）至10月31日期間，特意推出多款大閘蟹菜式。要嚐盡大閘蟹的鮮，必試紫蘇籠仔蒸大閘蟹，簡單放於蒸籠蒸熟，吃時佐以鎮江醋和薑米調味，另推介生拆蟹粉燕窩羮、金沙大閘蟹、芙蓉炒蟹粉、生拆蟹粉小籠包等，款款香口濃郁。

　　如果選擇困難，不妨試試六道菜大閘蟹優惠套餐，於一天前預訂（兩位起），即可以優恵價每位$458享用，套餐包括生拆蟹粉小籠包、蟹肉雞茸燕窩羹、紫蘇蒸大閘蟹、花雕蛋白蒸蝦球、蟹皇醬吉列龍躉塊、香檳汁海皇蟹粉焗飯及黑糖薑茶湯丸。如每位另加$100更可任飲紅、白餐酒及十年黃酒，惠顧套餐繼續添食大閘蟹每隻亦只需加$100。

龍苑中菜廳

地址：尖沙咀彌敦道50號　　　　　金域假日酒店低層一樓

查詢：2315 1006
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