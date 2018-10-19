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﻿潮玩《俄羅斯方塊》

2018-10-19 列印
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　　歷久不衰的《俄羅斯方塊》，最近又搞搞新意思，將於11月9日在PS4推出新Game《Tetris Effect》。雖然基本規則依舊，不過風格就來個大變身，事關由日本遊戲界「魔術師」水口哲也操刀，大玩其最拿手的電子音樂及科幻元素，重點加強畫面與音響效果，甚至乎對應PS VR，加上時間暫停等新玩法，令成件事變得Cyber又好玩！

　　《Tetris Effect》現時已開放預訂（售價$268），特典內容頗豐富，包括原聲Soundtracks下載代碼、七款PlayStation Network個人造型、人氣配樂「Yours Forever」動態主題等等，而開首關卡「The Deep」亦會展現出不同面貌。

文：Joe

查詢：asia.playstation.com
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