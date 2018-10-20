倫敦直擊 Mate 20系列 Phone芒四射

日前HUAWEI在倫敦舉行了Mate 20系列手機全球發佈會，作為年度壓軸，且銳意延續P20系列的驕人成績，四款新作Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X及PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS，外形設計各有特色，效能則憑藉最新Kirin 980 AI處理器而顯著提升，加上第二代Lecia三鏡頭帶來更多影拍驚喜，相信正式抵港時，又會掀起一股換機風潮。



Kirin 980 AI效能飆升



說是一門四傑，Mate 20系列外形各具特色，當中Mate 20及Mate 20 X分別用上6.53吋及7.2吋的水滴形全熒幕，並設有後置指紋Sensor，而Mate 20 Pro及PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS則採用6.39吋劉海OLED全熒幕，同時配備嶄新的熒幕指紋及3D人臉識別技術，任何情況都可以快速進行熒幕解鎖之餘，如今充電也支援40W SuperCharge充電及15W無線快充，更首度支援NM Card擴充容量。賣相各有所長，效能表現卻相當一致，Mate 20系列均採用了新一代7nm製程的Kirin 980 AI八核心，性能及效能分別提高75%及58%，加上創新的Kirin CPU子系統及整合雙NPU，操作、開App到打機，統統可以用爽快來形容。



16mm超廣角 2.5cm微距模式



Mate 20系列另一大突破，肯定來自悉數用上第二代Leica三鏡頭，三個鏡頭連閃光燈改以獨特的方形排列，當中定位旗艦的Mate 20 Pro更採用40MP主鏡頭、20MP超廣角及8MP遠攝的組合，多了16mm超廣角震撼取景之餘，還支援對焦距離只有2.5cm的超微距模式。現場實試，Super Marco啟動後，連手錶錶肉內的齒輪都拍得一清二楚，還可進行超慢動作錄影。有趣的是，藉着雙NPU帶來的AI人工智能，Mate 20系列亦新增了AI Portrait Color影片模式，拍攝時可以將背景變成黑色，主角則保留着鮮艷色彩。說到主打Gaming的Mate 20 X，除了擁有7.2吋巨芒及5,000mAh大電量，更用上石墨烯等電競級散熱技術，而屬奢華版的PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS，機背鏡頭兩側加入了紅色及黑色的高級皮革，盡顯時尚風格。



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