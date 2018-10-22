﻿國宴級 經典珍珠奶茶

隨處可見的珍珠奶茶，你又是否知道它的歷史？對於誰創作出珍珠奶茶，台灣飲品界兩大巨頭「春水堂」跟「翰林茶館」一直爭持不下。不過誰是誰非，對食客來說都不及哪一杯更好喝重要。難得春水堂跟翰林茶館都在本月進駐香港，作為資深珍珠奶茶迷的你，還不快去一試高下！文：李泳烔 圖：蔡建新



比起其他茶飲店，全球擁有六百間分店的翰林茶館價格無疑較貴，好像國宴珍奶便索價差不多六十元，但亦貴得有自信，因為此茶在2017和2018年，均被台灣政府選為招待世界各國外賓的指定珍珠奶茶。這款看似平平無奇的珍珠奶茶，以雙倍濃度的一級紅茶為基底，佐以兩款鮮奶造出醇厚的香滑口感，最後加入帶有黑糖香的黑珍珠。覺得價錢太貴的話，可以先試招牌熊貓鮮奶茶，亦是1986年的經典配方，可選奶精或是鮮奶，白珍珠就用來自合作三十年的台南老商家提供的白粉圓，香港店的珍珠全部經過真空處理，每日即煮即用。



飲品以外，店家亦講求茶飲體驗，因此在台灣各地都推出餐飲服務，供食客品茶相聚。香港店地方不大，只能提供台灣餐牌的七成左右，當中最備受推崇的，定是將台灣高山鐵觀音反覆高溫焙茶十八小時，再將茶粉溶入麵條當中的鐵觀音茶麵。麵條爽口掛湯，帶有微微茶香，可選紅燒牛腩、客家鹹豬肉作配料，味道跟口感都非常豐富。香港人最愛的茶葉蛋，以普洱茶跟台灣直送的滷水包滷製七十二小時，相比單純的茶香，更帶有一陣藥材香。雖然香港愈開愈多台式茶飲店，但拿着首創珍珠奶茶這個名號跟特色茶食，應該還是有一定吸引力。



翰林茶館



地址：尖沙咀海港城港威商場



2602號舖



電話：8300 8216