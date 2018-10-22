﻿富豪軒「香港懷舊菜」

你們有兄弟姊妹嗎？筆者有位比自己年輕兩歲的妹妹，從小便集萬千寵愛在一身，長大後仍是風頭躉，更加入了娛樂圈拍劇。父親早年因病離世，間接令我們在不同環境下成長。雖然我是哥哥，但她的思想卻比我成熟，我在她的身旁，總有被比下去的感覺。 童年的我十分頑皮，經常把她弄哭，更出盡法寶欺騙她與同學的零用錢。彼此成長步伐不同，性格上也有差異。她對我有「恨鐵不成鋼」的想法，認為年輕的我沒有計劃、愛揮霍、生活得過且過。當她交上男友，即是現在的丈夫時，更顯得我的無能。 在海外工作回程期間，看到《大佬可以退貨嗎？》這齣泰國電影。故事提及一對在單親家庭中成長的兄妹，在長期優劣強弱的比較下，產生不同的矛...

2018-10-22