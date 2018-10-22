  • 2018年10月22日 星期一
  • 24º
  • 83%
熱門： 郭炳湘港珠澳大橋明日大嶼唐錦馨沙中線

日報新聞 > 副刊

﻿富豪軒「香港懷舊菜」

2018-10-22 列印
Previous Next

　　懷舊菜比起食材，更講求大廚手工，少點經驗都不行。富豪九龍酒店中菜廳富豪軒，由首席中菜行政總廚曾仲康師傅，以傳統手法製作多款香港懷舊菜，推介鳳城魚蓉羹，以新鮮星斑肉與叉燒、筍絲、鮮菇、雞蛋等材料同煮，便成一道魚香豐富的餐前湯羹。經典的窩貼蝦多士，大蝦配以多士，香脆爽口，小孩都停不了口。蝦子柚皮燜花膠也是不容錯過之選，柚皮的味道和花膠非常相襯，兩者燜得軟腍又鮮味，最後灑上蝦子，為這菜式添上一份貴氣，推廣期由即日起至10月31日。

富豪軒

地址：尖沙咀麼地道71號　　　         富豪九龍酒店二樓

電話：2313 8681
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd