﻿加拿大巨岩 賞潮汐奇觀

加拿大東岸的大西洋四省，稱得上是該國的秘藏瑰寶，擁有許多罕見的自然奇景，其中新不倫瑞克省（New Brunswick，或稱作紐賓士域），便有世上最高的潮汐落差，吸引不少遊人前來！



文：韋利 圖：韋利、Kevin Snair/CreativeImagery.ca



鳴謝：加拿大航空、加拿大旅遊局、New Brunswick Tourism、Tourism Fredericton



芬迪灣上 觀賞潮汐



位於加東新不倫瑞克省的芬迪灣（Bay of Fundy），是世上擁有最大潮汐落差的地點，像當地的霍普威爾岩（Hopewell Rocks），每天兩次潮汐漲退，水位落差便竟達十四米之巨，猶如近四、五層樓高的差距，加上水位漲退變化迅速，因而吸引不少人專誠前來巨岩觀潮賞石。



我們這次到訪，有當地的專業導賞員Kevin Snair領遊，在此工作多年的Kevin稱得上是「潮」人，對區內環境瞭如指掌之餘，也清楚潮汐變化，據他所說，當地能經歷世間難得的高低潮，全因如漏斗般的獨特海灣地形所致，他更即場播放親身示範片段，看水位不消半小時已急升至頸，潮汐變化之快可想而知。有心前來觀潮，可登入其官網留意每日漲退時間，水漲之時可來泛舟，也可如我，在低潮前後的六小時之間，體驗「海底漫步」的樂趣。當踏足在原本覆蓋水中的巨巖和海牀，不但可了解水位所及的高度，更可近距離觀賞巨岩「盆景」，只見不少岩石，因海水侵蝕而變成奇形怪狀，部份既如台灣野柳的「女皇頭」！網頁：www.thehopewellrocks.ca



崖畔燈塔 激玩鋼索



新不倫瑞克省有不少自然瑰寶，除了霍普威爾岩，南下半小時車程外的Cape Enrage，也有動人的斷崖勝景。



這個位於芬迪國家公園（Fundy National Park）入口的岬崖，曾被加拿大旅遊書籍選為全國最美景色，在此不但能夠觀賞芬迪灣的景色，更以省內最古老的燈塔而聞名，遊人至此，大可拾級走近這座建於1838年的古老燈塔，在此一邊吹着海風，一邊極目環賞海岸美態，已覺寫意不過，惟對於好動一族，更吸引的或許是各種戶外玩意。這裏除可一嘗攀岩玩意，鋼索滑行同樣好玩刺激。雖然這裏的Zipline滑道僅得一條，但長度卻達六百呎，攀上七十五公尺高的跳台再俯衝而下，速度感十足，而在一望無際的水色映襯下直飛燈塔方向，更有說不出的暢快。



網頁：www.capeenrage.ca



旅遊記事簿



持特區護照或BNO護照前往加拿大須申請電子旅行證（eTA），費用7加元。



查詢：3719 4700（加拿大駐港總領事館）



入住Parkland Village Inn雙人房，每晚約650港元起。



地址：8601 Main Alma, Alma, New Brunswick



網頁：www.parklandvillageinn.com