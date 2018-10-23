﻿情迷醉人甜饌1 懷舊風情

美酒除了淺嚐，亦可用於烹調，傳統主菜如Coq Au Vin（法式紅酒燴雞）以乾身紅酒和干邑豐富層次，意式Vongole用上乾身白酒為蜆肉意粉添上香氣，至於以美酒入饌的甜品，不但歷史源遠流長，更是甜蜜醉人。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：Lady Fifi、褚樂琪



復古風味 甜蜜軟滑



美酒甜饌歷史源遠流長，早於十八世紀已有記載，據說當時流亡法國的波蘭國王Stanislaw一世以家鄉Babka酵母餅浸酒享用，及後演變成經典甜點Baba au Rhum。君悅酒店Steak House的火燄版Dark Rum Baba為招牌甜品，蛋糕以醇厚黑冧酒糖漿浸透，經火燄燒過，不但口感濕潤軟綿，還帶有蔗甜，散發橘子的清新芳香。另一款傳統法國甜點Crêpe Suzette，名字起源眾說紛紜，然而以英王愛德華七世於王儲時期與法籍女伴Suzette共進晚餐，侍應在桌前炮製班㦸，意外打翻甜酒，造成班㦸搶火效果，王儲將錯就錯，以女伴名字命名的說法最為動人。凱悅酒店的Hugo's貫徹舊式扒房做法，火燄班㦸按傳統於桌前香煎，加入橙汁及橙皮蓉，然後燃點Grand Marnier甜橙酒，營造火燄效果，過程中焦化橙汁糖分，為班㦸添上清香甜美。至於火燄雪山Bombe Alaska，以蛋白糖霜包裹海綿蛋糕，內藏朱古力、雲呢嗱及草莓自家製三色雪糕，且在桌前澆上白蘭地點燃，即席上演一場看得人心花怒放的火燄甜品Show。



據說Saint Honoré源自巴黎名店街Rue Saint Honoré的Chiboust餅店，餅店將自家打發蛋白霜混合吉士醬塗在酥皮及泡芙雙底層上，再放上法國忌廉泡芙及焦糖醬而成，Terroir Parisien的做法拌入櫻桃酒（Kirsch），為香酥綿密的Saint Honoré增添微澀風味。傳統的Soufflé，外層微香脆而內裏綿密細緻，不會過濕的質感教甜品迷食指大動。帝苑酒店Sabatini的Grand Marnier橙酒梳乎厘，口感一流，更有橘子的芳香。至於Chocolate Truffle，據說是法國廚神Auguste Escoffier的見習廚師意外地把Ganache忌廉醬倒在朱古力上而衍生，La Maison du Chocolat的Fine Champagne Truffles在Ganache內層拌入干邑增添深度，口感輕盈而風味迷人。



Grand Hyatt Steakhouse2584 7722



Hugo's3721 7733



Terroir Parisien2522 9990



Sabatini2733 2000



帝苑餅店2733 2045



La Maison du Chocolat2522 2010