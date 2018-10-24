  • 2018年10月24日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 副刊

壁畫打卡潮

2018-10-24 列印
Previous Next

　　中、上環區最近掀起壁畫打卡潮，事關西營盤出現全新壁畫小區「藝里坊ARTLANE」，集結八位藝術家的大型創作，風格迥異，逛完街頭嘉年華會，不妨前往拍照留念。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd