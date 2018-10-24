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秋冬腕錶新飾彩

2018-10-24 列印
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　　今日的女裝腕錶設計，已經將首飾元素加諸其中，讓它成為女士們配搭衣着的時尚。好像Emporio Armani的Gioia系列，以翠綠色皮革錶帶，配上白色或黑色珍珠貝母錶盤，成強烈對比，搶眼又吸睛。又如Aurora 腕錶，將品牌的標誌性蜻蜓圖案加諸於錶面作裝飾，提升立體感。喜愛經典設計的話，Gianni T-Bar及Modern Slim定會是閣下杯中茶，以纖巧錶殼搭配清新優雅的珍珠貝母錶盤，風格簡約，是日常造型的好搭檔。文︰Angel

查詢︰2175 5828
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