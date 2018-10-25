藝遊京都 Forever現代美術館

草間彌生的藝術作品近年風靡全球，她的《南瓜》系列藝作更是深入民心，欲一睹「波點女王」的魅力，京都祇園或許會是個朝聖地，去年在當地開幕的Forever現代美術館（祇園．京都），除把百年歷史建築改裝成為藝術展覽空間，此刻更展示過百件草間彌生的藝作，把古雅環境及當代藝術融為一體！文、圖：韋利 鳴謝：Asia Miles



百年歷史建築 化身展覽場地



大家印象中的祇園，或許只是個滿載濃濃和風的京都著名遊點，可是現在來到古街，除有機會跟穿起漂亮和服的藝妓擦身而過，更有機會賞到當代藝術名作，全因過去十年來一直位於日本秋田市的Forever現代美術館，打從去年5月底開始，便以Forever現代美術館（祇園．京都）的名字進駐當地。



不說不知，這家私人美術館雖然一直收藏各類型藝作，卻有大約六成的館藏都是草間彌生的作品，特別是草間過去創作的三百七十二件版畫作品中，該館便藏有超過九成，稱得上是波點女王的頭號「粉絲藝術館」，就是現在為迎接新館開幕一周年舉行的《永遠の南瓜》展，也以草間彌生作招徠，展出這位當代藝術名家的逾百件作品。



原來Forever現代美術館（祇園．京都）的館址所在地，正是昔日祇園甲部歌舞練場內的八坂俱樂部，這座建於上世紀初葉大正年代的傳統建築，有過百年的歷史之餘，更是日本的有形文化財產，單看外觀已覺韻味十足。



進到場內，時空交錯的感覺持續，脫掉鞋子在榻榻米上按指示前行，只見包括「南瓜之間」、「富士之間」及「花之間」等六個不同展室，均由傳統和室改裝而成，雖說日本客室通常只會在壁龕展示藝術展品，可是此館不但將室內間隔裱糊上日本壁紙以作展示牆，更刻意把展出的作品陳列在較一般美術館略低的高度，好讓參觀者可以站着觀賞之餘，也能嘗試安坐榻榻米上細味，另在獨特的和紙燈照明下，更能感受到藝作的感染力，以及領略透過環境帶來的濃厚傳統氣息。



Forever現代美術館（祇園．京都）



地址：京都市東山區祇園町南側570-2祇園甲部歌舞練場內



時間：10:00-18:00



費用：成人約105港元，學生約70港元。



網頁：fmoca.jp