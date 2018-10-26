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【測試評語】熱融油漬

2018-10-26 列印
■爐內光源色溫經過細心調校。
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        阿卓爸爸最欣賞新焗爐兩項清洗功能，一是高熱融油漬，二是蒸氣去污，個人喜歡高溫融脂功能，系統以多個溫度操作，完成後不太高溫，方便用家清理。另外，焗爐連上方發熱線都可拆出，方便清洗。
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