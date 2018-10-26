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【其他選擇】 　多功能蒸焗爐

2018-10-26 列印
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        NU-SC300B是Panasonic最新原氣蒸焗爐，容量只有三十公升，但烹調模式很多，包括低溫蒸、原氣蒸、慢蒸、減油蒸烤、健康炸、燒烤、燉煮、烘焗及蒸氣烘焗，功能多多。

售價：$5,980　查詢：2449 9980
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