古蹟開餐 大館新食力

大館自今年5月底活化重開，愈來愈多新餐廳進駐，給予大家多一個朝聖理由。其中在中環荷李活道10號大館警察總部大樓一樓最新開設的旗艦餐飲概念店，同屬一家餐飲集團，但分為三家不同菜系的餐廳，值得拜訪。



文：陳芍瑩 圖：黃頌偉



位處中央位置的是酒吧The Dispensary，由金髮美女調酒師Isabella主理，初到香港時旋即成為The Optimist的酒吧經理，創新多變是她製作雞尾酒的法則。用中式茶杯盛載，名為Dan Tat的雞尾酒以拼音讀出，就會發現是杯意指「蛋撻」的港式酒品。以真空低溫烹調牛奶約十二小時，再加入冧酒、忌廉梳打甜香酒等，綴以檸檬和肉豆蔻，口感綿密，像極富酒香的蛋撻！放在小型蒸籠內的雞尾酒，是Old Fashioned的東方變奏版本，以浸泡了烏龍茶、蜜糖、柑橘及Angostura苦精的子彈頭波本威士忌調製，味道剛強濃烈。



在酒吧的左邊，就是中菜館The Chinese Library，供應的菜式糅合廣東、潮州、上海等菜系的特點而成，極考刀工的藤椒拌翡翠，把篙筍去芯及除根，然後輕輕切開但不切斷，加入秘製醬汁，味道只麻不辣，麻勁愈趨強烈，令人回味無窮。龍井蝦仁要做得好非易事，師傅用粟粉及鹽把蝦仁醃過夜，之後放在茶葉上蒸，最後用龍井茶葉燻好。剛上枱時，空氣瀰漫着龍井香氣，把蝦仁放入口中，爽彈之餘又滿口芳香。



酒吧的右邊是英式餐館Statement，來自北大西洋的鯖魚，先用鹽、煙燻及風乾的方法保存，再加入蘋果醋、橄欖油和糖等醃漬數天，配以用青瓜汁作基調的洛神花醬，味道帶酸，開胃清新。鴨肉以油封方法處理，伴以用鹽、香草及麥芽糖等焗製的原條甘筍，伴碟非常出色。



查詢：The Chinese Library / 2848 3088



The Dispensary / 2848 3000



Statement / 2848 3000



地址：中環荷李活道10號



大館警察總部大樓1樓



