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PS4遊戲萬聖節激減

2018-10-26 列印
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　　在萬聖節這個驚嚇又好玩的節日，眾機迷都可以玩埋一份，事關PlayStation正舉行連串活動，除了在屯門市廣場設置「VR鬼叫」恐怖樂園，佈置八個驚嚇房間等你挑戰膽量之外，同場亦設有「Halloween期間限定店」，可以趁機入手「屍人多樂」精品，即場購買PS4及PS VR亦可獲贈《Until Dawn》遊戲及DualShock4黑色手掣（每日名額20個），購買「PS VR ASTRO BOT:RESCUE MISSION」套裝（售價$2,580）更送三款PS VR遊戲《Until Dawn: Rush of Blood》、《The Inpatient》及《BATTLEZONE》。（每日名額20個）

　　另外即日至10月31日期間，機迷登入PS Store選購PS4及PS VR遊戲亦可享萬聖節優惠價，當中最平減至2折，精選遊戲包括《Bloodborne The Old Hunters Edition》、《Hidden Agenda》、《Until Dawn》等等。文：Joe

查詢：asia.playstation.com
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