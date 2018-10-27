iPhone XR高效親民之選

之前不少果粉面對iPhone XS/XS Max誘惑也堅定不移，為的是要等昨日開賣的另一新作iPhone XR，除了六種新色為外觀帶來新鮮感，更重要是此機擁有媲美iPhone XS系列的頂級效能及影拍實力，而售價相對划算，確實令一眾欲升級換機的果粉難以招架。



A12 Bionic頂級效能



用上6.1吋Liquid Retina全熒幕（解像度1,792×828）的iPhone XR，畫面大小剛好介乎iPhone XS與iPhone XS Max之間，所用的LCD面板不但擁有高達625cd/m2的亮度及支援DCI-P3廣色域，加上頗受好評的True Tone原色調顯示功能，畫面及觀看效果均令人滿意。機身則延續了iPhone XS系列的鋁金屬邊框及玻璃機背設計風格，手感不俗之餘，且提供黑、白、藍、黃、珊瑚色及（PRODUCT）RED六色選擇，搶眼程度十足，不但擁有IP67防塵防水規格，電池續航力甚至比iPhone 8 Plus要多1.5小時，同時支援無線充電。



價錢相宜，不代表效能有所犧牲，事實iPhone XR也用上新一代7nm製程的A12 Bionic六核處理器及第二代神經網絡引擎，換言之，運算速度及圖像處理能力媲美頂級的iPhone XS系列，AR應用及打機固然爽快流暢，面對執相、剪片等「大食」Apps也可輕鬆應對。值得一提的是，新作也加入了雙卡行列，且設有實體的雙nano SIM卡槽，一機兩號任切換，稍後通過更新還可以打通雙VoLTE功能。



單鏡照拍人像景深



既換上全熒幕，iPhone XR當然也支援Face ID功能，藉着整合一系列偵測元件的前置TrueDepth鏡頭系統，帶來快速解鎖及付款等安全認證，由於用上全新演算法，Face ID反應更快更稱心。說起前置700萬像素鏡頭，自拍時人像模式同樣找到新的散景效果及景深控制，亦可自選五種人像燈效，而Animoji及Memoji等玩意亦悉數具備。



至於iPhone XR的主鏡頭，採用了1,200萬像素、f/1.8光圈的廣角鏡，多得感光元件、ISP及神經網絡引擎全面提升，自動對焦更快之餘，影拍表現亦一如iPhone XS系列令人感到驚訝，除了拍得出色的Smart HDR背光相片，亦可為人像相片營造出動人的散景效果，基本上只差光學變焦一環，但可以相對划算的價錢入手，難怪果粉甘心等到今天。



iPhone XR



熒幕：6.1吋Liquid Retina



操作平台：iOS 12



儲存容量：64/128/256GB



體積/重量：150.9×75.7×8.3mm/194g



售價：$6,499（64GB）、$6,899（128GB）、$7,799（256GB）