Yoga Book C930電子書 雙屏化身

兩年前Lenovo推出第一代Yoga Book，率先採用可切換成繪圖板的HALO鍵盤，概念嶄新。進化至第二代Yoga Book C930，除了10.8吋QHD IPS芒，還首度配備10.8吋E-Ink顯示屏，既可顯示觸控鍵盤，又可以變作繪圖板或筆記簿，將機身反摺，還可充當電子書閱讀器，完全跳出傳統框框。



文、部份圖片：B1807查詢：Lenovo/2516 3938



E-Ink一屏多用



近年Notebook外形設計雖有突破，但來去不是熒幕360度旋轉，就是平板鍵盤二合一，實際用途還是離不開工作層面，Lenovo兩年前就想跳出框框，開發配備HALO鍵盤的Yoga Book，觸控按鍵可以隨時消失，搖身變作大型繪圖板，概念新穎。事隔兩年廠商終於帶來第二代Yoga Book C930，想不到這種雙屏戲法更加創新，事關新作除了裝有10.8吋QHD IPS觸控芒（解像度2.560×1,600）用作一般顯示，傳統鍵盤位置更首度用上10.8吋Flexible E-Ink Mobius顯示屏（解像度1,920×1,080），上網或處理文書時，這個E-Ink顯示屏可以化身觸控式QWERTY鍵盤，滿足打字需要，若然要進行繪圖或記事一類配合觸控筆的書寫應用，E-Ink顯示屏又可即時變作白紙一樣的畫板，用家拿起附送的Precision Pen，一邊看熒幕一邊繪圖記事，借筆尖抒發創作靈感，由於支援4,096級壓感，無論畫畫或寫字，筆迹粗幼深淺皆可準確拿揑。



4G插卡流動上網



既是E-Ink顯示屏，又怎可缺少最重要的用途──電子書閱讀器，實際只要將機身完全對摺，即可化身成一部10.8吋電子書，體驗大畫面看書或睇漫畫的樂趣，用途非常多元化。說到規格，Yoga Book C930採用低耗電版的Core i5處理器，內置4GB RAM及256GB SSD，即使裝上兩個顯示屏，機身重量亦只有799g，即使女士攜帶外出也相當輕便，加上支援插卡4G LTE上網，流動性十足。值得一提的是，由於此機同樣用上Yoga系列專利的360度表帶式鉸鏈，可以輕鬆轉換不同的工作模式，如帳篷、平板模式等，另多得加入了突破性的「Knock-to-open」技術，只要輕敲機身兩下，機面即會自動彈起，整體設計實在夠創新。



熒幕：10.8吋觸控芒+10.8吋E-Ink



處理器：7th Core i5-7Y54



記憶體：4GB



硬碟：256GB SSD



視窗：Windows 10家用版



體積/重量：260×179×9.9mm/799g



售價：$12,998