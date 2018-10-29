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Yoga Book C930電子書 雙屏化身

2018-10-29 列印
■換成平板模式，亦可利用Precision Pen在熒幕上繪圖。
■說是虛擬鍵盤，打字手感卻不俗，且底部橢圓形可隨時變身Touch Pad。
■可直接插SIM連接4G流動上網。
■只要將機身摺疊，E-Ink屏幕又可化身大型電子書閱讀器。
■Yoga Book C930分別裝有10.8吋IPS觸控芒及10.8吋E-Ink顯示屏，真係一機兩面睇。
■發揮創意時，E-Ink屏幕可即時切換成筆記簿或繪圖板。
■機身繼續設有指紋Sensor加強保安。
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        兩年前Lenovo推出第一代Yoga Book，率先採用可切換成繪圖板的HALO鍵盤，概念嶄新。進化至第二代Yoga Book C930，除了10.8吋QHD IPS芒，還首度配備10.8吋E-Ink顯示屏，既可顯示觸控鍵盤，又可以變作繪圖板或筆記簿，將機身反摺，還可充當電子書閱讀器，完全跳出傳統框框。

文、部份圖片：B1807查詢：Lenovo/2516 3938

E-Ink一屏多用

　　近年Notebook外形設計雖有突破，但來去不是熒幕360度旋轉，就是平板鍵盤二合一，實際用途還是離不開工作層面，Lenovo兩年前就想跳出框框，開發配備HALO鍵盤的Yoga Book，觸控按鍵可以隨時消失，搖身變作大型繪圖板，概念新穎。事隔兩年廠商終於帶來第二代Yoga Book C930，想不到這種雙屏戲法更加創新，事關新作除了裝有10.8吋QHD IPS觸控芒（解像度2.560×1,600）用作一般顯示，傳統鍵盤位置更首度用上10.8吋Flexible E-Ink Mobius顯示屏（解像度1,920×1,080），上網或處理文書時，這個E-Ink顯示屏可以化身觸控式QWERTY鍵盤，滿足打字需要，若然要進行繪圖或記事一類配合觸控筆的書寫應用，E-Ink顯示屏又可即時變作白紙一樣的畫板，用家拿起附送的Precision Pen，一邊看熒幕一邊繪圖記事，借筆尖抒發創作靈感，由於支援4,096級壓感，無論畫畫或寫字，筆迹粗幼深淺皆可準確拿揑。

4G插卡流動上網

　　既是E-Ink顯示屏，又怎可缺少最重要的用途──電子書閱讀器，實際只要將機身完全對摺，即可化身成一部10.8吋電子書，體驗大畫面看書或睇漫畫的樂趣，用途非常多元化。說到規格，Yoga Book C930採用低耗電版的Core i5處理器，內置4GB RAM及256GB SSD，即使裝上兩個顯示屏，機身重量亦只有799g，即使女士攜帶外出也相當輕便，加上支援插卡4G LTE上網，流動性十足。值得一提的是，由於此機同樣用上Yoga系列專利的360度表帶式鉸鏈，可以輕鬆轉換不同的工作模式，如帳篷、平板模式等，另多得加入了突破性的「Knock-to-open」技術，只要輕敲機身兩下，機面即會自動彈起，整體設計實在夠創新。

熒幕：10.8吋觸控芒+10.8吋E-Ink

處理器：7th Core i5-7Y54

記憶體：4GB

硬碟：256GB SSD

視窗：Windows 10家用版

體積/重量：260×179×9.9mm/799g

售價：$12,998
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