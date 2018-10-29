英式時尚 西太后餐廳

愛歎下午茶的朋友，定必認識英國時尚名牌Vivienne Westwood的招牌下午茶，最近品牌旗下餐廳進駐銅鑼灣旗艦店。店內樓高兩層，樓下賣時尚衣物，上層就是全新英倫概念西餐廳。比起從前只賣甜食及輕食的Cafe，現在有升級版下午茶，更新增多款鹹食，作為粉絲豈能錯過？文：李泳烔 圖：Gary Tsai



香港店以「攝影棚」作裝潢主題，第一個打卡位是店內中央位置那簡潔的「Vivienne Westwood」標記，配上四周的射燈布置，呈現時裝攝影的氛圍。不能錯過的還有寫上「Worlds End」字樣的大鐘，這個擁有十三個數字的怪鐘，原來取材自「西太后」（Vivienne Westwood）與龐克（Punk）之父Malcolm McLaren所開的第一家店舖，當時店外有一個逆時針方向轉動的大鐘，這亦是品牌反叛和特立獨行的象徵。



餐廳主打英國菜，深受女士歡迎的海鱸魚，略煎後伴以白酒汁泡泡，嫩滑的魚肉和酒香泡泡，竟意外地相襯。最有驚喜的是素菜漢堡，不少素食店已選用未來漢堡扒（Beyond Burger）製作素漢堡，但店家以豆子自家製成素漢堡扒，肉汁豐富飽滿，難以想像是由豆子造成，風味媲美過百元的牛肉漢堡！粉絲最愛的招牌下午茶，將新增鹹食，例如有三文治、三文魚、帶子、迷你漢堡等等，無論賣相及選擇都變得更吸引。這次新店的茶具、刀叉、茶罐都有象徵Vivienne Westwood的星球標記，茶壺更有品牌簽名式的Tartan格子圖案。



Vivienne Westwood香港旗艦店



地址：銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街地下28號舖地下及上層



查詢：2799 5011