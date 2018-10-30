潮住星野青森屋

日本本州最北端的青森縣（Aomori），向以自然美景及地道風情見稱，這趟我使用玩途旅行與星野集團合作推出的東京、青森超值套票，便在正以蘋果及扇貝作為秋祭主題的星野集團青森屋溫泉酒店享受了好幾天。



文：林逸 圖：林逸、星野集團青森屋



鳴謝：玩途旅行、星野集團、星野集團青森屋



自從東北新幹線開到新青森站後，要到青森縣遊玩更加便捷，好像這趟我從上野站（也可選擇在始發站東京站乘車）出發，不用三小時便抵達八戶站，轉乘酒店免費接送巴士，大約四十分鐘後便來到青森縣三沢市的人氣溫泉酒店星野集團青森屋。



對於曾經下榻多趟的青森屋，我絕對不感到陌生，可是這趟卻教我眼前一亮，全因為這家以「NORESORE青森-青森人物語」（盡情青森-青森人故事）為主調、讓客人盡情體驗青森傳統文化、美食及祭典風情的酒店，現正舉行以蘋果及扇貝這兩款地道美食為主題的秋祭「歡騰蘋果×扇貝祭」，一系列的特色佈置、主題美食及開心玩意，直至11月27日都可體驗得到。



原來酒店地庫的歡騰廣場，此刻正變成以蘋果及扇貝為主角的主題樂園，超過四百五十個以青森睡魔祭燈飾技法製作的漂亮蘋果燈籠，便滿布廣場各個角落，形成巨大的蘋果樹及璀璨的蘋果燈籠迴廊，配合別致的扇貝沙發及睡魔祭燈飾擺設，教人目不暇給。



星野集團 青森屋



地址：青森縣三沢市字古間木山56



電話：81 0570 073 022



交通：由JR三沢站、八戶站或新青森站均有免費專車接送，後兩者須預約。



網頁：noresoreaomoriya.jp



玩途旅行 超值套票



玩途旅行夥拍星野集團推出的東京、青森六日五晚自由行套票，稱得上是相當超值，因為套票除包括國泰、日航或香港航空香港至東京來回機票（含稅），五晚均悉數入住廣受好評的星野集團旗下酒店，當中兩晚是集團最新品牌OMO5東京大塚、兩晚青森屋連早餐，以及一晚奧入瀨溪流酒店連早餐，每位只需10,999港元起，除免卻格價及逐家訂購的煩惱，所付費用更較分開訂購便宜近半。



網頁：hk.wantu.cn



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。查詢：2522 1184（日本領事館）



由東京成田機場乘成田特急約一小時至東京站，轉乘東北新幹線約兩小時三十分鐘至八戶站，轉乘酒店免費巴士約四十分鐘可達星野集團青森屋。



kite-misawa.com（三沢市觀光網頁）



www.aptinet.jp（青森縣觀光情報網頁）