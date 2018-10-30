情迷醉人甜饌2 清新風味

上期分享過經典美酒甜饌，新派餅師亦花盡心思，以不同風格的美酒配合食材烘焙，既為甜饌提升味道及香氣，亦可增添深度層次，配搭得宜，更可以不同食味對比沖擊味蕾。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）圖：Lady Fifi、褚樂琪



意法和風 甜蜜美饌



傳統意大利南部Limoncello檸檬甜酒醇厚微澀，且帶檸檬芳香，除了是上佳餐後酒，更是地道拱頂大檸檬忌廉海綿蛋糕的配料。君悅酒店意大利餐廳Grissini的迷你版La Delizia Al Limone，內裏的三層海綿蛋糕按傳統用杏仁碎和Amalfi盛產的大檸檬的皮蓉製成，以確保質感和香氣，配合檸檬忌廉層層相隔，口感綿密輕盈，且有Limoncello獨特的辛澀，風味清新。



九龍香格里拉大酒店意大利餐廳Angelini的美酒甜點設計別致，傳統威尼斯雞尾酒Sgroppino將Limoncello、Grappa葡萄渣白蘭地及Prosecco氣酒混合檸檬雪葩，甜酸醒胃，口感圓潤，散發檸檬芳香、甜美果香及葡萄清香，是上佳餐後甜飲。Frutta Gratinata以Campari餐前開胃酒醃漬時果，為香甜鮮果增添橘子及香草微澀風味，伴以輕盈幼滑的火炙Sabayon醬和Prosecco混合Campari雪葩享用，冷暖交錯，味道及口感卻出奇地融合。至於Apple Strudel蘋果卷富新派Deconstructed（解構）風味，充滿肉桂香氣的蘋果餡料，被酥脆餅碎覆蓋，配上質感綿密的Grappa意大利雪糕，爽甜清新，具多重口感。



位於The Murray酒店頂層、景色怡人的餐廳Popinjays，晚餐供應Tasting Menu（每位$990），其甜品焦糖金蘋果芝士餅賣相精緻，內裏蘋果粒加入Calvados蘋果白蘭地，增添風味。法國餐廳Arbor的美食精緻，所用食材極富特色，餐後送上熱騰騰的Madeleine，特別混合了日本清酒渣，以提升香甜味道，貝殼小蛋糕質感輕盈而蛋香四溢，風味正宗。至於Mercedes Me供應的三道菜午餐（每位$248），甜點亦不俗，黑朱古力慕絲混合了梅酒，添上了香甜，且質感輕盈，配合綿密的北海道牛乳雪糕，極富東瀛風味。



查詢



Grissini/2584 7722



Angelini/2733 8750



Popinjays/3141 8888



Arbor/3185 8388



Mercedes Me/2598 7080